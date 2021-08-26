https://news.day.az/society/1373249.html В Азербайджане выявлено еще 3714 случаев заражения коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 3714 случаев заражения коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 3714 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2470 человек вылечились, 31 человек скончался.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 405 542 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 353 140 человек вылечились, 5 434 скончались, число активных больных - 46 968.
За последние сутки проведено 17 247 тестов, за прошедшее время - 4 379 510 тестов на коронавирус.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре