https://news.day.az/society/1373250.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за сутки - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане за сутки - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 84 232 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 54 063, вторую дозу получили 30 169 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 6 419 537, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 884 713, вторую дозу получили 2 534 824 человека.
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