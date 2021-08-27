В Азербайджане нашли способ выявлять поддельные ковид-паспорта

Выяснилось, что паспорта COVID-19 недостаточно для въезда в Азербайджан наших граждан, возвращающихся из-за границы. Отрицательный результат теста на коронавирус также не дает разрешения на прибытие.

В дополнение к этим двум документам в аэропорту требуется имунный сертификат. Следует отметить, что наши граждане, вернувшиеся из-за границы, заявили, что не сталкивались с подобной ситуацией в аэропортах других стран.

Как передает Day.Az, помощник по связям с общественностью президента AZAL Паша Кесамански сообщил Bizim.Media, что правила посещения страны утверждены Кабинетом министров.

Эти правила требуют паспорта COVID и иммунного сертификата вместе с результатами теста на коронавирус. Возникает вопрос - если у гражданина есть паспорт на COVID-19, а результаты теста на коронавирус отрицательные, нужно ли требовать иммунный сертификат?

Заведующий отделением рентгенодиагностики Учебно-терапевтической клиники Медицинского университета Айдын Алиев сказал Bizim.Media, что основной причиной требования иммунного сертификата являются поддельные паспорта вакцинации: "Кто-то может пойти и получить поддельный паспорт вакцинации, но анализ крови показывает, что иммунитета нет, и их паспорт - поддельный. Это борьба с поддельными паспортами вакцинации". По словам врача, въезд в страну не может быть основан только на результатах тестирования на коронавирус: "Даже если результаты теста показывают, что он не инфицирован, если он не вакцинирован, он может с легкостью заразиться и заразить других".