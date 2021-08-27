В связи с резким увеличением количества людей, инфицированных коронавирусом в стране, в Баку принимаются комплексные меры по защите граждан от этого заболевания и предотвращению его распространения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, в рамках этих мер с утра 28 августа улицы, проспекты и дороги в центре города и поселках будут дезинфицированы специальными химикатами.

В связи с этим, принимая во внимание известную токсичность веществ, жителей просят не выходить на улицу в указанный день, за исключением случаев крайней необходимости.