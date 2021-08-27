https://news.day.az/society/1373445.html В Азербайджане в общественных местах выявлены 11 активных больных коронавирусом
В Азербайджане в общественных местах выявлены 11 активных больных коронавирусом
26 августа сотрудники органов внутренних дел на территории республики выявлили и задержали в общественных местах 11 активных больных коронавирусом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой пресс-службу МВД, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.
По фактам в отношении 4 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре