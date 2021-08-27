Названа основная причина распространения COVİD-19 в Азербайджане среди молодежи

Основной причиной широкого распространения коронавируса среди молодых людей в Азербайджане является то, что они не прошли вакцинацию.

Об этом сказал в пятницу Trend директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев, передает Day.Az.

"Болезнь не распространялась бы с такой скоростью, если бы молодые люди получили вакцину от COVID-19", - сказал Аллахвердиев.

По его словам, второй причиной широкого распространения коронавируса среди молодых людей является то, что они клинически легче переносят его, не чувствуют себя больными и отказываются идти к врачу.

"Учитывая, что большинство граждан в возрасте 20-30 часто посещают объекты общепита, учебные заведения и другие общественные места, риск распространения коронавируса возрастает", - сказал Аллахвердиев.

Отметим, что в Азербайджане 15 процентов инфицированных COVID-19 - это граждане в возрасте 20-29 лет, 22 процента - 30-39 лет, шесть процентов - от 10 до 19 лет.