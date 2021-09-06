Как вакцинация защищает от передачи COVID-19

Процесс вакцинации по сей день остается единственным, проверенным и успешным способом борьбы с пандемией COVID-19 и новыми штаммами коронавируса. Вещество, которое попадает в наш организм во время вакцинации, на самом деле показывает нашему иммунитету способ борьбы с вирусом. То есть, благодаря вакцинации организм человека становится более подготовлен в случае потенциального заражения. Именно поэтому привитые люди переносят коронавирус намного легче невакцинированных.

Об этом Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По его словам, Азербайджан придает большое значение процессу вакцинации, показателем чего является закупка необходимого количества вакцин. Наша страна понимает важность вакцинации и обеспечивает каждого гражданина вакциной от коронавируса.

"В последнее время наблюдается рост числа заболевших. Эти показатели не должны удивлять, так как в других странах тоже фиксируется большое количество инфицированных людей. Исходя из личного опыта, считаю, что лучшая мера предосторожности против коронавируса - это раннее обнаружение инфекции. В этом смысле важно сдавать тесты на COVID-19. Для охраны здоровья граждан Азербайджана ежедневно проводятся тысячи тестов на коронавирус", - заявил профессор.

Врач-онколог, к сожалению, констатировал, что сегодня в обществе существует определенная неуверенность и недоверие к вакцинам, назвав это неправильным подходом.

"Людей сбивает с толку то, что даже привитые люди могут подхватить COVID-19. В то же время граждане забывают, что вакцина важна для предотвращения летального исхода при заражении. Согласно статистике, более 90% смертей от коронавируса приходятся на непривитых больных. Поэтому вакцинация - это вопрос, касающийся не только нас самих, но и окружающих людей. Ведь из-за безответственности могут заболеть друзья, родители, родственники. Пожилые люди и вовсе находятся в особой зоне риска. В этом смысле очень важно, чтобы все члены общества вовремя прошли процесс вакцинации", - заключил Адиль Гейбулла.