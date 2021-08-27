https://news.day.az/society/1373560.html В Азербайджане запущена электронная кадровая база для выпускников зарубежных вузов
В Азербайджане запущена электронная кадровая база для выпускников зарубежных вузов
Агентство по обеспечению качества в образовании запустило электронный ресурс www.kadr.taninma.az, где собраны биографии соискателей - выпускников зарубежных вузов, которые признаны в Азербайджане.
Об этом написал в соцсети министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Граждане, квалификация которых признана в Азербайджане, могут присоединиться к новому банку кадров www.kadr.taninma.az посредством "личного кабинета".
По мнению министра, создание банка кадров очень важно с точки зрения поддержки доступа выпускников зарубежных вузов на рынок труда и содействия координации работодателей с соискателями.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре