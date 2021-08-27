В Азербайджане запущена электронная кадровая база для выпускников зарубежных вузов

Агентство по обеспечению качества в образовании запустило электронный ресурс www.kadr.taninma.az, где собраны биографии соискателей - выпускников зарубежных вузов, которые признаны в Азербайджане.

Об этом написал в соцсети министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Граждане, квалификация которых признана в Азербайджане, могут присоединиться к новому банку кадров www.kadr.taninma.az посредством "личного кабинета".

По мнению министра, создание банка кадров очень важно с точки зрения поддержки доступа выпускников зарубежных вузов на рынок труда и содействия координации работодателей с соискателями.