В Азербайджане выявлено еще 4203 случая заражения коронавирусом, 1 724 вылечились, 35 человек скончались.

Как передает Day.Az , об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 409745 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 354864 человек вылечились, 5 469 скончались, число активных больных - 46412.

За последние сутки проведено 16135 тестов, за прошедшее время - 4 395646 тестов на коронавирус.