Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 74 220 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 44 691, вторую дозу получили 29 529 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 493 757, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 929 404, вторую дозу получили 2 564 353 человека.