МЧС о пожаре в Гызылагаджском заповеднике: тушение пожара усложняет ветреная погода

Как сообщалось ранее, сегодня Министерство по чрезвычайным ситуациям приступило к принятию необходимых и неотложных мер по предотвращению и тушению пожара, начавшегося на территории Гызылагаджского государственного природного заповедника близ города Лянкяран, поселка Балыгчылар.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в настоящее время тушением пожаров занимаются сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС, войск гражданской обороны, аварийно-спасательной службы особого риска и соответствующих сил Южного регионального центра и Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что тушение пожара усложняет усиливающаяся ветреная погода. По предварительным данным, на 10 га горят в основном кустарники и высохшие пни деревьев.