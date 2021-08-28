В Баку проводится масштабная дезинфекция

В Баку принимаются комплексные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.

В рамках этих мер Исполнительная власть (ИВ) ранее объявила в Баку общегородскую неделю дезинфекции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ИВ, с утра 28 августа в столице в очередной раз организованы масштабные работы по дезинфекции с применением специальных химикатов. Работы ведутся на главных улицах, проспектах и ​​дорогах столицы. В них задействовано две тысячи человек и 40 единиц спецтехники.

В течение сегодняшнего дня дезинфекция также будет проводиться на улицах поселков и жилых массивов Баку. Учитывая токсичность используемых веществ, ИВ призвала граждан на время работ по дезинфекции не выходить на улицу без крайней необходимости.

Кроме того, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы продолжают проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия в жилых домах, дворах и на спортивных объектах.

"Борьба с пандемией COVID-19 - это вопрос безопасности нации. Чтобы одержать победу над коронавирусом, граждане вначале должны пройти вакцинацию, защитить себя, своих близких и окружающих от инфекции, а также строго соблюдать медицинские и профилактические правила, чтобы предотвратить распространение болезни", - отметили в ИВ.