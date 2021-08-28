https://news.day.az/society/1373695.html Пожар на территории Гызылагаджского заповедника потушен
Пожар на территории Гызылагаджского заповедника потушен
Пожар, произошедший на территории Гызылагаджского Государственного природного заповедника в поселке Балыгчылар города Лянкяран, потушен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, во время пожара сгорели сухая трава и кустарник на площади 30 га.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, личным составом Войск гражданской обороны, спасателями Службы особого риска и Южного регионального центра МЧС.
Остальную часть территории удалось защитить от огня.
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