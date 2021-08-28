Пожар на территории Гызылагаджского заповедника потушен

Пожар, произошедший на территории Гызылагаджского Государственного природного заповедника в поселке Балыгчылар города Лянкяран, потушен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, во время пожара сгорели сухая трава и кустарник на площади 30 га.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, личным составом Войск гражданской обороны, спасателями Службы особого риска и Южного регионального центра МЧС.

Остальную часть территории удалось защитить от огня.