В Баку задержаны 2 пациента с коронавирусом

В Сураханском районе столицы 2 активных пациента с коронавирусом были обнаружены и задержаны в общественных местах. Сотрудники Сураханского районного управления полиции провели с ними разъяснительную беседу и вернули их домой.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, эти лица - житель поселка Зых Э.Мехтиев и житель поселка Сураханы Б.Байрамов. В их отношении в следственном отделе Сураханского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса, продолжаются следственные мероприятия.