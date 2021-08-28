https://news.day.az/society/1373763.html В Баку задержаны 2 пациента с коронавирусом - возбуждено уголовное дело
В Баку задержаны 2 пациента с коронавирусом - возбуждено уголовное дело
В Сураханском районе столицы 2 активных пациента с коронавирусом были обнаружены и задержаны в общественных местах. Сотрудники Сураханского районного управления полиции провели с ними разъяснительную беседу и вернули их домой.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, эти лица - житель поселка Зых Э.Мехтиев и житель поселка Сураханы Б.Байрамов. В их отношении в следственном отделе Сураханского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса, продолжаются следственные мероприятия.
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