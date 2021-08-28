Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародована погода на завтра.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-западный ветер, днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 22-25° тепла, днем 33-37° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 21-26° тепла.