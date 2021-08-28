https://news.day.az/society/1373820.html Новое решение Кабмина в связи со свадьбами - Официально
Новое решение Кабмина в связи со свадьбами - Официально
В Азербайджане на свадьбах с участием до 50 человек будет требоваться COVID-паспорт, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменения в решение правительства от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и устранении некоторых ограничений".
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