Азербайджанский журналист скончался от коронавируса

В Азербайджане журналист скончался от коронавируса.

Как передает Day.Az, сегодня скончался 32-летний сотрудник сайта Femida.az Огуз Алтай. Об этом в социальной сети сообщили родственники журналиста.

Отметим, что несколько дней назад журналист поделился информацией о заражении коронавирусом в своем аккаунте в социальной сети.