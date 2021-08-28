https://news.day.az/society/1373863.html Азербайджанский журналист скончался от коронавируса
Азербайджанский журналист скончался от коронавируса
В Азербайджане журналист скончался от коронавируса.
Как передает Day.Az, сегодня скончался 32-летний сотрудник сайта Femida.az Огуз Алтай. Об этом в социальной сети сообщили родственники журналиста.
Отметим, что несколько дней назад журналист поделился информацией о заражении коронавирусом в своем аккаунте в социальной сети.
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