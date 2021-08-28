Запасы рыбы в Каспийском море сократились в сотни раз

Нынешнее состояние Каспийского моря свидетельствует о том, что оно уже не то, каким было 30-40 лет назад, в нем не осталось прежних запасов рыбы. Исследования показали, что они сократились в сотни раз.

Об этом сказал директор Центра исследований биоресурсов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Ахундов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Каспий - это замкнутый водоем, поэтому необходимо сохранить оставшиеся виды рыбы", - сказал Ахундов.

По его словам, если в мире насчитывается 23 тысячи видов рыбы, то в Каспийском море их всего до 120.

"В азербайджанском секторе Каспия насчитывается до 80 видов рыбы. Для увеличения рыбных запасов мы занимаемся размножением ценных видов и выпускаем их в водоемы, но этого недостаточно. По сравнению с 2005 годом, уровень воды в Каспии понизился на 1,5 метра. За последние 10 лет водосток Куры сократился на 40-50 процентов. Такой же процесс наблюдается и на Волге. В последние годы морская вода смешивается с водами Куры в нижнем ее течении. В этой ситуации рыба не может нереститься, то есть ее запасы будут сокращаться. В ближайшие годы мы вообще станем свидетелями исчезновения некоторых видов рыбы. Единственный путь - это разведение рыбы, прекращение ее лова. Для этого должна быть разработана программа, стратегия, приняты серьезные меры", - сказал Ахундов.