https://news.day.az/society/1373878.html В Азербайджане за сутки выявлен 4 241 случай заражения COVID-19
В Азербайджане за сутки выявлен 4 241 случай заражения COVID-19
В Азербайджане выявлен еще 4 241 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 3 366 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
43 пациента с коронавирусом скончались.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре