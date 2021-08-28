В Азербайджане за сутки выявлен 4 241 случай заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 4 241 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 3 366 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

43 пациента с коронавирусом скончались.