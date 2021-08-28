Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 101 101 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 60 650, вторую дозу получил 40 451 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 594 858, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 990 054, вторую дозу получили 2 604 804 человека.