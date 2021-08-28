В Азербайджане продлили особый карантинный режим

В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 первого ноября 2021 года.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Отметим, что срок действия особого карантинного режима истекал 1 сентября.