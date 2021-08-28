https://news.day.az/society/1373902.html В Азербайджане продлили особый карантинный режим - ДАТА
В Азербайджане продлили особый карантинный режим - ДАТА
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 первого ноября 2021 года.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Отметим, что срок действия особого карантинного режима истекал 1 сентября.
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