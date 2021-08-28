В Азербайджане автобусы и метро не будут работать по выходным еще 2 месяца

Продлены ограничения на работу общественного транспорта на всей территории страны в субботу и воскресенье.

Как сообщает Day.Az , это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом Министров в постановление "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом".

В соответствии с постановлением, перевозка пассажиров в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене будет прекращена с 00:00 4 сентября до 06:00 6 сентября, с 00:00 11 сентября до 06:00 13 сентября, с 00:00 18 сентября до 06:00 20 сентября, с 00:00 25 сентября до 06:00 27 сентября, с 00:00 2 октября до 06:00 4 октября, с 00:00 9 октября до 06:00 11 октября, с 00:00 16 октября до 06:00 18 октября, с 00:00 23 октября до 06:00 25 октября, с 00:00 30 октября до 06:00 1 ноября 2021 года.

Данное постановление вступает в силу с 06:00 1 сентября 2021 года.