https://news.day.az/society/1373909.html В Баку масштабная дезинфекция охватила более 500 улиц - ФОТО
В Баку масштабная дезинфекция охватила более 500 улиц - ФОТО
Работы по масштабной дезинфекции, проведенные в Баку с утра 28 августа, охватили 550 улиц города, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти (ИВ) столицы.
Эти работы будут проводиться регулярно.
В ИВ призвали граждан вакцинироваться и соблюдать медико-профилактические правила, чтобы не допустить распространения коронавирусной болезни, беречь себя, близких и окружающих.
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