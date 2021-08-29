https://news.day.az/society/1374059.html Житель Дашкесана подорвался на мине на границе с Арменией
Житель Дашкесана подорвался на мине на границе с Арменией
Житель Дашкесана подорвался на мине.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в приграничном с Арменией селе Алаханчаллы Дашкесанского района.
В тот момент, когда Тагиев Шукюр Ашраф оглу (1964 г.р.) пас овец на местности, его конь пересек границу. При попытке вернуть коня обратно Ш.Тагиев подорвался на мине.
Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
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