Житель Дашкесана подорвался на мине на границе с Арменией

Житель Дашкесана подорвался на мине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в приграничном с Арменией селе Алаханчаллы Дашкесанского района.

В тот момент, когда Тагиев Шукюр Ашраф оглу (1964 г.р.) пас овец на местности, его конь пересек границу. При попытке вернуть коня обратно Ш.Тагиев подорвался на мине.

Он госпитализирован в тяжелом состоянии.