https://news.day.az/society/1374075.html В Азербайджане за сутки выявлено 4 010 случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 4 010 случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 4 010 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 898 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
41 пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 417 996 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 361 128 человек вылечились, 5 553 скончались, число активных больных - 51 315.
За последние сутки проведено 16 536 тестов, за прошедшее время - 4 431 053 теста на коронавирус.
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