В Азербайджане за сутки выявлено 4 010 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 4 010 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 898 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

41 пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 417 996 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 361 128 человек вылечились, 5 553 скончались, число активных больных - 51 315.

За последние сутки проведено 16 536 тестов, за прошедшее время - 4 431 053 теста на коронавирус.