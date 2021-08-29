https://news.day.az/society/1374076.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 92 948 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 52 922, вторую дозу получили 40 026 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 6 687 806, общее число получивших
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