Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 92 948 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 52 922, вторую дозу получили 40 026 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 687 806, общее число получивших