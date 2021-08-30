Сегодня завершается выбор специальностей в вузы

Сегодня завершается выбор специальностей в высшие учебные заведения.

Как передает Day.Az, выбор специальностей начался 20 августа и проводится в электронном формате на сайте Государственного Экзаменационного Центра.

Также абитуриенты могут обратиться в Центры консультирования абитуриентов, созданные в региональных отделениях Государственного экзаменационного центра, в университетах Западный Каспий, Азербайджан, Баку, Одлар Юрду. Эти центры работают 5 дней в неделю (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 до 17.00.