В Сальяне обнаружили утонувшего в Куре подростка

В Сальяне обнаружено тело утонувшего в реке Кура подростка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 15-летнего Эмиля Азиз оглу Бахышова было извлечено из воды и передано по назначению.

Напомним, что вечером 29 августа на реке Кура у массива Бабазанлы города Сальян затонула деревянная лодка. В результате происшествия утонул один из трех находившихся в лодке подростков - 15-летний Эмиль Азиз оглу Бахышов. Другие несовершеннолетние были спасены.

К месту происшествия привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.