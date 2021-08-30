https://news.day.az/society/1374148.html В Сальяне обнаружили утонувшего в Куре подростка
В Сальяне обнаружили утонувшего в Куре подростка
В Сальяне обнаружено тело утонувшего в реке Кура подростка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 15-летнего Эмиля Азиз оглу Бахышова было извлечено из воды и передано по назначению.
Напомним, что вечером 29 августа на реке Кура у массива Бабазанлы города Сальян затонула деревянная лодка. В результате происшествия утонул один из трех находившихся в лодке подростков - 15-летний Эмиль Азиз оглу Бахышов. Другие несовершеннолетние были спасены.
К месту происшествия привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
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