В Азербайджане будут эксгумированы останки из массовых захоронений на освобожденных территориях.

Об этом сказал журналистам глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов, сообщает Day.Az.

Он сообщил, что на освобожденных территориях Азербайджана найдены массовые захоронения времен первой Карабахской войны.

По словам Ахундова, посредством международных организаций будут приняты соответствующие меры по вскрытию этих могил, эксгумации и идентификации останков.