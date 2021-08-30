Рабочая группа по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана провела очередное совещание
Рабочая группа по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, провела очередное совещание, сообщает Day.Az.
В заседании приняли участие представители Президента Азербайджана в Шуше и Агдаме, ответственные сотрудники министерств экологии и природных ресурсов, экономики, сельского хозяйства, МЧС и других госструктур.
Члены группы были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых в освобожденных районах для оценки экологической ситуации согласно "Плану действий в связи с решением военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях Азербайджана", в том числе о мониторингах для контроля уровня загрязнения трансграничных рек и оценки радиоэкологической ситуации.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре