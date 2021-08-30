В Баку в известном пабе охранник до смерти забил посетителя

В прокуратуру Хатаинского района поступила информация о том, что 30 августа в 08:10 Мустафаев Вюгар Ильхам оглу (1980 г.р.) умер в больнице от полученных травм.

Как сообщили Day.Az в районной прокуратуре, по факту возбуждено уголовное дело по статье УК 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием было установлено, что 29 августа примерно в 21 часов Шахбазов Орхан Рахман оглу (1987 г.р.), работающий охранником в кафе "Berlin Pub", расположенном на территории Хатаинского района, во время личного конфликта избил Вюгара Мустафаева, нанеся ему тяжелую травму мозга и в результате последний умер в больнице от полученных травм.

О.Шахбазов задержан в качестве подозреваемого по указанной статье УК и привлечен к следствию.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.