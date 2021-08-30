Армяне разрушили в Карабахе три памятника, автором которых являюсь я

Армяне разрушили в Карабахе три памятника, автором которых я являюсь, сказал Trend скульптор Аслан Рустамов, передает Day.Az.

Он отметил, что два из них были установлены в Истису, один - в селе Гюлебирд Лачинского района: "В Истису они разрушили гранитный бюст Наримана Нариманова и памятник Газанфару Мусабекову. Другая моя работа - это памятник Сары Ашугу в Лачинском районе. Армяне уничтожили и его. Это был комплексный памятник".

Что касается памятника Узеиру Гаджибейли, то, по словам Рустамова, его автором был скульптор Ахмед Саликов: "Армяне подорвали этот памятник. В связи с возрастом Ахмеду Саликову сейчас трудно было бы заняться работой над памятником. Мы долгие годы работали вместе. Нынешний памятник похож на его работу, и создан в соответствии с прежним эскизом. Я работал над этим бронзовым памятником вместе с сыновьями Теймуром и Махмудом".

Напомним, что 29 августа в городе Шуша состоялось открытие памятника выдающемуся азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли. В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Отметим, что памятник композитору был установлен в Шуше в 1985 году по случаю 100-летия Узеира Гаджибейли. Созданный скульптором Ахмедом Саликовым, памятник во время Первой Карабахской войны в 1992 году был полностью уничтожен армянскими вандалами. По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан новый памятник композитору. Бронзовый памятник создан при поддержке Фонда Гейдара Алиева и установлен на прежнем месте в городе Шуша.