Пожар в горной местности в Исмаиллы локализован

Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района, локализован в результате неотложных мер, предпринятых Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

Отмечено, что операция по тушению пожара осуществляется соответствующими силами и вертолетами авиационного отряда Государственной службы пожарной охраны МЧС, а также сотрудниками Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.