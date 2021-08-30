https://news.day.az/society/1374403.html Пожар в горной местности в Исмаиллы локализован
Пожар в горной местности в Исмаиллы локализован
Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сардахар Исмаиллинского района, локализован в результате неотложных мер, предпринятых Министерством по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
Отмечено, что операция по тушению пожара осуществляется соответствующими силами и вертолетами авиационного отряда Государственной службы пожарной охраны МЧС, а также сотрудниками Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре