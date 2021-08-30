https://news.day.az/society/1374452.html В Азербайджане выявлено еще 3107 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3107 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3107 случаев заражения коронавирусом, 1770 человек вылечились, 39 скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
39 пациентов с коронавирусом скончались.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре