В Азербайджане выявлено еще 3107 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 3107 случаев заражения коронавирусом, 1770 человек вылечились, 39 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

39 пациентов с коронавирусом скончались.