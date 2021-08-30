Цех в Барде производил сыр в антисанитарных условиях.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, ведомство продолжает принимать меры по защите здоровья граждан и обеспечения их качественными продуктами питания.

В рамках данных мер сотрудники агентства провели проверку в цехе по производству сыра в селе Гасымбейли Бардинского района. Было установлено, что санитарно-технические и санитарно-гигиенические условия в нем не соответствуют требованиям действующих норм, а также не соблюдаются принципы технологической последовательности в производственном процессе. По выявленным фактам приняты меры в соответствии с законодательством, директор цеха привлечен к ответственности.