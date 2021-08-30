К тушению лесных пожаров в Габале привлечены 2 вертолета

К тушению лесных пожаров в труднопроходимой горной местности в селах Солгуджа и Абрых Габалинского района привлечены два вертолета авиационного отряда министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МЧС, к работам по тушению пожаров привлечены личный состав Государственной противопожарной службы МЧС в составе 168 человек и пять единиц техники, личный состав войск гражданской обороны в составе 45 человек и три единицы техники, личный состав Северо-западного регионального центра МЧС численностью 20 человек и пять единиц техники, а также 25 сотрудников Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и 15 местных жителей.