Временно изменен маршрут этого бакинского автобуса

В связи с ремонтными работами на улице Назима Исмаилова в Баку временно изменена схема движения автобусов, следующих по маршруту №66.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, движение автобусов этого маршрута временно будет организовано по улицам Сакита Годжаева, Ахмеда Мехбалыева и Заура Шарифова.