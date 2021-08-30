Тяжелое ДТП в Гаджигабуле

- погибли два человека, еще пятеро ранены - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

22:09

Один из пассажиров, пострадавших в результате дорожно - транспортного происшествия в Гаджигабуле - житель Саатлы Агаев Гюлахмед Ханаахмед оглу 1959 года рождения, скончался по дороге в больницу.

Другие пострадавшие, жители села Боччалыр Имишлинского района Гулиева Эсмира Надир гызы 1986 года рождения, Байрамов Гусейн Мовсум оглу 2016 года рождения, Байрамов Мовсум Камал оглу 1980 года рождения (взят на операцию), житель села Ялавадж Имишлинского района Алиев Гаджибала Полад оглу 1968 года рождения и житель села Потубейли Саатлинского района Микаилов Рзалы Исмаил оглу 1960 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.

21:29

На участке дороги Гаджигабул-Горадиз, пролегающем по территории города Гаджигабул, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись два автомобиля марки "Мерседес".

В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро госпитализированы в Центральную больницу города Ширван с травмами различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.