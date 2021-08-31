https://news.day.az/society/1374552.html В Гяндже учительница скончалась от коронавируса
В Гяндже учительница скончалась от коронавируса
В Гяндже учительница скончалась от коронавируса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Асадова Рамида Хидаят гызы 1957 года рождения, работавшая учителем начальных классов в средней школе № 13, умерла от COVID-19.
Отметим, 64-летняя Р.Асадова долгое время работала в указанном школе.
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