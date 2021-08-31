https://news.day.az/society/1374631.html В Азербайджане начнется массовая вакцинация животных - Дата
В Азербайджане начнется массовая вакцинация животных - Дата
Со следующего года в Азербайджане начнется массовая вакцинация животных.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Агентства аграрных услуг Министерства сельского хозяйства Мирза Алиев, сообщает Day.Az.
Он отметил, что со следующего года продавцы пунктов продажи и забоя мяса будут информироваться о вакцинации животных. Таким образом, покупатели тоже смогут быть уверены в качественности мяса.
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