В Барде задержан мужчина, укравший из сейфа 19 тысяч манатов

27 августа житель Бардинского района Исмаил Мамедов обратился в районный отдел полиции и сообщил о краже принадлежащих ему 19 тысяч манатов.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате принятых полицией мер было установлено, что 19000 манатов из сейфа в комнате И.Мамедова в филиале ООО "Aztelekom" украл сотрудник компании Исмаил Эминов. И.Эминов был задержан в качестве подозреваемого, а украденные деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.

По факту в Бардинском РОП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.