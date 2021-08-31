https://news.day.az/society/1374649.html В Азербайджане вступают в силу новые ограничения - с завтрашнего дня
В Азербайджане вступают в силу новые ограничения - с завтрашнего дня
С 1 сентября граждане старше 18 лет смогут пользоваться услугами кафе, ресторанов, гостиниц и крупных торговых центров только при наличии ковид-паспортов.
Как передает Day.Az, это отражено в поправке к постановлению Кабинета Министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".
Ограничения для тех, у кого нет ковид-паспорта, вступят в силу завтра.
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