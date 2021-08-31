Скончался поэт, журналист Ахмед Огуз

Известный поэт, журналист Ахмед Огуз скончался в возрасте 59 лет.

Об этом АПА сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза, передает Day.Az.

Он сообщил, что поэт скончался сегодня утром.

Отметим, А.Огуз долгое время лечился от онкологического заболевания.