https://news.day.az/society/1374672.html Скончался поэт, журналист Ахмед Огуз
Скончался поэт, журналист Ахмед Огуз
Известный поэт, журналист Ахмед Огуз скончался в возрасте 59 лет.
Об этом АПА сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза, передает Day.Az.
Он сообщил, что поэт скончался сегодня утром.
Отметим, А.Огуз долгое время лечился от онкологического заболевания.
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