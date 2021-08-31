Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 1 сентября.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, ночью местами слабый туман.

Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем 32-36° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 мм до 755 ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70 %, днем 40-45%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 23-28° тепла.