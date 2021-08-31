Народный писатель Чингиз Абдуллаев переболел коронавирусом.

Как передает Day.Az, сегодня в местных СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что известный писатель госпитализирован в одну из столичных клиник из-за заражения COVID-19.

В ответ на эти сообщения Ч.Абдуллаев сделал заявление у себя в соцсетях.

"Это неправда! Я не в больнице. Вылечился дома", - написал он.