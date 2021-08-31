https://news.day.az/society/1374760.html Минздрав приглашает на работу врачей скорой помощи
Заявление (контактный номер должен быть указан)
Минздрав приглашает на работу врачей скорой помощи
Для оказания бесперебойной и качественной медицинской услуги больным коронавирусом (COVID-19) на станции скорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку и Абшеронскому району приглашаются на работу врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-инфекционисты и врачи-терапевты в возрасте до 60 лет.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения.
Отмечено, что для приема на работу необходимо отправить обращение на электронную почту r.maharramova@health.gov.az.
Необходимые документы:
Заявление (контактный номер должен быть указан)
Удостоверение личности
Диплом
Удостоверение интернатуры
Сертификаты
Трудовая книжка
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