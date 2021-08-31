В бакинское метро пытались попасть зараженные коронавирусом

В Азербайджане проходят рейды в общественном транспорте для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, во время проверок были приняты меры в отношении лиц без медицинских масок.

Сотрудники отдела полиции Бакинского метрополитена выявили двух инфицированных коронавирусом, которые пытались попасть в метро.

Ведутся расследования в отношении тех, кто создает реальную угрозу распространения болезни.