https://news.day.az/society/1374768.html В бакинское метро пытались попасть зараженные коронавирусом - ВИДЕО
В бакинское метро пытались попасть зараженные коронавирусом - ВИДЕО
В Азербайджане проходят рейды в общественном транспорте для предотвращения распространения коронавируса.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, во время проверок были приняты меры в отношении лиц без медицинских масок.
Сотрудники отдела полиции Бакинского метрополитена выявили двух инфицированных коронавирусом, которые пытались попасть в метро.
Ведутся расследования в отношении тех, кто создает реальную угрозу распространения болезни.
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