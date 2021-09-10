Абсолютное большинство тяжелых случаев COVID-19 приходится на непривитых граждан

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в стране достаточно серьезная, и большинство наших граждан знают об этом на собственном опыте или от родных и близких людей. Кто виноват? Риторический вопрос.

Об этом сказал в беседе с Day.Az профессор Азербайджанского медицинского университета, председатель Национальной экспертной консультативной комиссии по иммунизации (NITAG) Гусейн Габулов.

Люди в отличие от роботов - это живые существа. Поэтому совсем непросто ограничить контакты между ними. Будем честны, это особенно сложно в силу ментальности и темперамента ряда южных народов, к которым мы относимся. Тем не менее, на сегодняшний день, как видится, наши сознательные граждане по мере возможности стараются соблюдать необходимые и вынужденные эпидемиологические ограничения.

Однако, к сожалению, для распространения такого рода инфекций достаточно всего одного инфицированного человека. Контакт с ним может произойти в любом общественном месте - на улице, на работе, в магазине, транспорте, ресторане и т.п. Дело в том, что наше оружие - маска, дистанция и другие противоэпидемические мероприятия существенно снижают вероятность заражения, но не всегда исключают ее. С другой стороны, волнообразное течение эпидемии - это глобальный процесс, зачастую не зависящий от одной страны.

Здесь одна из важных задач государства и всего общества - ежедневно, ежечасно информировать население о профилактике распространения коронавирусной инфекции, о возможных тяжелых последствиях этого заболевания.

В любом случае, считаю, что ограничения, введенные с 1 сентября, призваны и способны обеспечить дополнительную защиту населения от распространения как самой коронавирусной инфекции, так и тяжелых ее проявлений.

Как показала себя вакцинация? Ответ на этот вопрос дают врачи реанимационных отделений наших и зарубежных клиник. По их данным, абсолютное большинство тяжелых случаев течения ковида наблюдается именно у тех пациентов, которые не были вакцинированы.

Что касается вакцинации детей, то, думаю, что говорить об этом преждевременно. Дети - это не маленькие взрослые. Поэтому неприемлемо экстраполировать на них результаты тех исследований, которые проводились или проводятся со взрослыми.

В настоящее время нет каких-либо существенных научных работ, которые могли бы что-то определенное посоветовать в этом направлении. Поэтому, как советует ВОЗ, с этим вопросом не стоит торопиться.

Лейла Таривердиева