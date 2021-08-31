Представлены вакансии для членов семей шехидов и ветеранов

Число присоединившихся к "Марафону занятости" работодателей достигло 455, из которых 234 - государственные предприятия, 221 - частное, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Работодатели предоставили 2 044 вакансии, на которые уже трудоустроены 566 человек (106 - члены семей шехидов, 460 - участники Отечественной войны).

Отметим, "Марафон занятости" был инициирован в июне этого года министерством с целью обеспечения работой ветеранов и членов семей погибших в ходе военных действий.

Члены семей шехидов и участники Отечественной войны имеют возможность подать заявку, перейдя по ссылке и указав соответствующие данные.