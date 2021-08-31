При росте числа инфицированных коронавирусом могут быть введены ограничения

Если число активных пациентов с коронавирусом увеличится, могут быть вновь введены ограничения.

Как передает Day.Az, об этом на передаче Gündəm, транслируемой на ARB24, сказал врач Васиф Исмайыл.

"Резкое увеличение числа зараженных коронавирусом не наблюдается уже несколько дней. Показатели варьируются от 3 700 до 4 165, при этом никакие ограничительные меры не применялись", - сказал он.

"Возможно введение некоторых ограничений в связи с ношением масок на открытом воздухе, проведением массовых мероприятий, работой ресторанов. Не верю, что будет локдаун и активированы SMS-разрешения", - отметил врач.